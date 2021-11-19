Минобрнауки РФ не рассматривает отказ от программ бакалавриата и магистратуры Фото: Анастасия ОСИПОВА

Отказ от программа бакалавриата и магистратуры в краткосрочной перспективе в России не рассматривается, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«В краткосрочной перспективе такое решение не готовится», – сказал глава Минобрнауки на совещании с преподавателями.

Фальков отметил, что в ведомстве знают о всех плюсах и минусах этих программ и внимательно анализируют их. Минобранауки понимает, что разные сферы человеческой деятельности требуют разных форматов обучения, и по некоторым направлениям обучение по программе бакалавриата может быть неуместно, добавил глава ведомства.

Напомним, вузы России в следующем учебном году смогут проводить экзамены онлайн при помощи биометрии.

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