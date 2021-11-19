Украина намерена вырыть ров на границе с Россией и Белоруссией

Министр внутренних дел Украины анонсировал создание рва для защиты госграницы Фото: REUTERS

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский объявил о намерении вырыть ров на границе с Россией и Белоруссией. Соответствующее заявление глава украинского МВД сделал во время выступления в Верховной Раде Украины в пятницу, 19 ноября.

Напомним, Украина планирует вложить 17 млрд гривен (около 650 млн долларов) в создание "интеллектуальной" государственной границы с Россией и Белоруссией.

Глава украинской полиции уточнил, что средства на реализацию проекта выделят из бюджета страны.

Как ранее писал сайт kp.ru, местные средства массовой информации иронично нарекли проект "соперником Великой китайской стены", хотя фактически речь идет не о стене, а об "инженерных сооружениях".

Денис Монастырский выразил уверенность, что за два следующих года граница с Россией и Белоруссией будет полностью обустроена.