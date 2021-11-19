Ремонт старого моста через реку Белую в Уфе оценили в 4 млрд рублей

Ремонт моста оценили в 4 млрд рублей Фото: Рустем АХУНОВ

На ремонт арочного моста через реку Белую в Уфе хотят потратить до четырех миллиардов рублей.

Портал «Mkset.ru» сообщает, что стоимость ремонта моста стала известна из описания лота на сайте государственных закупок. Руководство Башкирии ищет подрядчика, который готов за четыре миллиарда рублей починить старый Бельский мост до августа 2025 года.

Предполагается, что в масштабном проекте будут использоваться средства сразу из двух уровней бюджета – регионального и муниципального. Какую-то часть моста разберут полностью, две опоры поменяют, а еще четыре – реконструируют. Также строители должны привести в порядок перила моста и дорожное покрытие. На все проделанные работы должна быть гарантия – от 4 до 8 лет.

Напомним, что проблемы со старым арочным мостом через реку Белую начались в декабре 2017 года. Прежний мэр Уфы Ирек Ялалов заявил, что конструкция находится в предаварийном состоянии. Чтобы хоть немного снизить нагрузку на мост 1956 года постройки, по нему ограничили движение грузовиков и автобусов.

В ноябре 2021 года был введен в эксплуатацию еще один мост через Белую. Одновременно с этим глава Башкирии Радий Хабиров анонсировал предстоящий ремонт старого арочного моста.