Глава МИД Франции назвал Лукашенко «диктатором» и обвинил его в захвате заложников Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко «диктатором», а также обвинил белорусского лидера в «захвате заложников» на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

Глава внешнеполитического ведомства указал на «тесные отношения» Москвы и Минска, отметив, что президент России Владимир Путин должен иметь возможность обратиться к белорусскому коллеги, чтобы тот «прекратил гнусную и преступную инициативу».

«Это захват заложников. Лукашенко привык к этому. Это он устраивал захваты самолета, подавлял население, украл выборы. Это диктатор», - заявил французский министр в интервью французской газете Monde.

Ле Дриан считает, что на белорусско-польской границе происходит «инструментализация мигрантов диктатором», и призвал относиться к этой проблеме как к «организованной и циничной провокации».

Кроме того, глава МИД Франции заявил о необходимости проявить «твердость» и солидарность с европейскими странами, которые стали «жертвами манипуляций». По его словам, ситуация «требует новых санкций» в отношении Минска.

Напомним, ранее Евросоюз принял решение о новых санкциях против Белоруссии из-за миграционного кризиса. В «черный список» попали 166 белорусских граждан и 15 организаций. При этом главы МИД ЕС заявили о необходимости новых ограничений.