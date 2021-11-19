Словения возобновила выдачу виз россиянам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Словения вновь начала выдавать визы гражданам России, сообщает посольство страны в Москве.

Въезд в республику разрешен россиянам, привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Тем, кто перенес коронавирус в течение последних шести месяцев, могут въехать в Словению, если имеют на руках справку о получении хотя был первой дозы вакцины. Кроме того, им нужно иметь сертификат переболевшего COVID-19, говорится на сайте диппредставительства.

Заявления принимаются только в визовых центрах VFS Global в России. Справка о прививке необязательная для детей до 12 лет – им достаточно прилететь в Словению в сопровождении привитых родственников.

Также при въезде в республику российские туристы должны заполнить форму отслеживания пассажиров, пересекающих границу по воздуху. Ускорить прохождение проверки может специальная форма для туристов, которую нужно будет заполнить на сайте полиции Словении.

Как писал сайт kp.ru, с апреля иностранцам, которые сделали прививку против коронавируса российской вакциной «Спутник V», при посещении Словении не придется отбывать 10-дневный карантин после въезда на территорию республики.