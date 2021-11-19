Фото лунного затмения с борта МКС опубликовал Роскосмос

Лунное затмение, 19 ноября 2021 года / Фото: Роскосмос

Российский космонавт Петр Дубров сфотографировал, как выглядит частное лунное затмение с борта Международной космической станции (МКС). Фотографии опубликовал Роскосмос.

"Прямо сейчас вместе с жителями планеты наблюдаем частное лунное затмение, - говорится в сообщении в ведомства в Twiiter. - Самый лучший вид на борту МКС — в иллюминаторе нашего нового модуля "Наука".

Лунное затмение, 19 ноября 2021 года / Фото: Роскосмос

Как ранее писал сайт kp.ru, 19 ноября можно наблюдать самое долгое за последние полторы тысячи лет частное лунное затмение. "Комсомольская правда" ведет прямую онлайн-трансляцию этого уникального явления. В 15:04 по московскому времени Луна полностью выйдет из тени Земли и затмение закончится.

Примечательно, что наблюдать это частное лунное затмение вживую из россиян могут только жители Дальнего Востока.