Лукашенко и Путин снова поговорили по телефону Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин вновь обсудили с белорусским лидером Александром Лукашенко ситуацию на границе Белоруссии со странами Европейского союза. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщили в Кремле.

Сообщается, что в разговоре двух лидеров выражена серьезная озабоченность в связи с неприемлемыми действиями Варшавы, включая использование спецсредств. Лукашенко проинформировал Путина о шагах Белоруссии по деэскалации миграционного кризиса, а также о проведенной в минувшую среду, 17 ноября, беседе с исполняющим обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель.

Напомним, российский президент провел телефонный разговора с белорусским лидером, в ходе которого обсудили ситуацию на белорусско-польской границе в минувший вторник, 16 ноября. Как писал сайт kp.ru, Лукашенко рассказал Путину о прошедшем накануне разговоре с главой немецкого правительства.