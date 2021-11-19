Песков осудил резолюцию Конгресса США о непризнании выборов в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Резолюция Конгресса Соединенных Штатов о непризнании Владимира Путина президентом России при его победе на выборах в 2024 году является примером вмешательства Вашингтона в дела других стран, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы считаем это вмешательством в наши дела и мы убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом Российской Федерации. Ни одна другая страна мира, парламентарии ни одной страны мира не имеют никакого права претендовать на это», – сказал официальный представитель Кремля на встрече с журналистами.

Песков назвал резолюцию американских конгрессменов неудачной инициативой, отвечать на которую нет необходимости. Вместе с тем, по мнению представителя Кремля, российские парламентарии вряд ли обделят документ Конгресса США вниманием. Законотворческая деятельность в США «не укладывается ни в какие рамки современных международных отношений», отметил пресс-секретарь российского президента.

Ранее демократ от штата Теннесси Стивен Коэн и республиканец от Южной Каролины Джо Уилсон внесли на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США проект резолюции, в котором призвали не считать Путина российским лидером, если тот будет занимать пост президента России после 7 мая 2024 года.