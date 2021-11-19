Путин поручил МИДу обсудить создание системы гарантий безопасности для снижения напряженности в Европе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел России начать переговоры о создании системы гарантий безопасности, которая сможет снизить напряженность в Европе. Такое заявление в пятницу, 19 ноября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил слова российского лидера, что в свое время Москву обманули, пообещав не продолжать расширение НАТО на восток. По его словам, сегодня Кремль видит похожий сценарий.

«Сейчас очень похожий сценарий наблюдается. Мы видим дрейф военной инфраструктуры НАТО на восток, мы видим стремительный процесс вооружения Украины со стороны натовских государств, провокационные действия НАТО и так далее», - сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков назвал это постоянным процессом, который напрягает всю «систему и архитектуру безопасности на Европейском континенте». «Альтернативой этому являются как раз переговоры о создании системы гарантий безопасности. Вот, о чем говорил президент, и что он инициировал и поручил вчера российской дипломатии», - поянил он.