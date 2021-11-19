В Совфеде разработали проект закона об ужесточении наказания за пытки

Сенатор Людмила Нарусова
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Совет Федерации разработал проект закона о выделении пыток в отдельную статью уголовного кодекса и ужесточении наказания за соответствующие преступления. Об этом рассказала "Коммерсанту" один из авторов документа, сенатор Людмила Нарусова. В создании законопроекта также принимала участие уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Особенно серьезное наказание предусмотрено, если в пытках участвуют сотрудники правоохранительных органов и уголовно-исправительной системы.
"В нашем законопроекте написано, что это должно быть отягчающим обстоятельством. Срок за это должен составлять до десяти лет лишения свободы", - уточнила Нарусова.
По ее словам, теперь проекту предстоит пройти процедуру обсуждения и внесения поправок.
Как ранее писал сайт kp.ru, 5 октября 2021 года руководитель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал видео с жестокими издевательствами над человеком. По словам разместивших запись активистов, инцидент произошел в саратовской колонии. После сообщений о пытках заключенных под Саратовом СК возбудил четыре уголовных дела.