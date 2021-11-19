В Совфеде разработали проект закона об ужесточении наказания за пытки

Сенатор Людмила Нарусова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Совет Федерации разработал проект закона о выделении пыток в отдельную статью уголовного кодекса и ужесточении наказания за соответствующие преступления. Об этом рассказала "Коммерсанту" один из авторов документа, сенатор Людмила Нарусова. В создании законопроекта также принимала участие уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Особенно серьезное наказание предусмотрено, если в пытках участвуют сотрудники правоохранительных органов и уголовно-исправительной системы.

"В нашем законопроекте написано, что это должно быть отягчающим обстоятельством. Срок за это должен составлять до десяти лет лишения свободы", - уточнила Нарусова.

По ее словам, теперь проекту предстоит пройти процедуру обсуждения и внесения поправок.

Как ранее писал сайт kp.ru, 5 октября 2021 года руководитель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал видео с жестокими издевательствами над человеком. По словам разместивших запись активистов, инцидент произошел в саратовской колонии. После сообщений о пытках заключенных под Саратовом СК возбудил четыре уголовных дела.