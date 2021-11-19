Кремль: для решения миграционного кризиса нужны прямые контакты Белоруссии и ЕС Фото: REUTERS

Для решения миграционного кризиса на белорусско-польской границе недостаточно диалога Москвы и Минска, нужны прямые контакты Белоруссии с Европейским Союзом, Такое заявление в пятницу, 19 ноября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Кризис же на границе Белоруссии и Польши … Конечно, для нахождения решения этого кризиса недостаточно общения Лукашенко и Путина, очень важно продолжать прямые контакты между Лукашенко и представителями ЕС», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос об итогах состоявшегося в пятницу, 19 ноября, телефонного разговора президентов России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Песков сообщил, что оба лидера выразили глубочайшую озабоченность из-за агрессивных действий польских правоохранителей и военных в отношении мигрантов.

Как писал сайт kp.ru, В ходе телефонного разговора лукашенко проинформировал Путина о шагах Белоруссии по деэскалации миграционного кризиса, а также о проведенной в минувшую среду, 17 ноября, беседе с исполняющим обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель.