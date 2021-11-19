В России хотят расширить ограничения для должников по алиментам Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Депутат, член Комитета по социальной политике Светлана Бессараб в беседе с изданием "Газета.ru" заявила, что в Государственной Думе считают возможным расширить ограничения для должников по алиментам.

Так, предлагается запретить развлекательные поездки по России до полной уплаты долгов.

"Думаю, что расширять необходимо именно эту линейку. Может быть, ввести запрет на перемещение по территории России до уплаты всех долгов. Я имею в виду поездки развлекательного характера", - пояснила парламентарий.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время рассмотрят поправки, которые ужесточат наказание за недоплату алиментов. По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), после привлечения к административной ответственности около 40% должников отдают деньги, передает телеканал "360".

По словам замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП Дмитрия Желудкова, за 2021 год приставам удалось взыскать с должников по алиментам более 22 миллиардов рублей. Сумма задолженности на 1 октября составляла порядка 156 млрд рублей, рассказывает RT.