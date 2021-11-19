Вирусолог заявил, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом Фото: Александр БУЛАХ

Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом, однако этот показатель останется на высоком уровне, пока не улучшатся результаты вакцинации от COVID-19. Такое заявление сделал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

По его словам, что небольшое влияние на течение пандемии оказали нерабочие дни в целом, при этом в Москве заболеваемость уменьшилась существенно. «Я тем не менее думаю, что мы сейчас пик прошли», - сказал специалист.

При этом Альтштейн заявил, что заболеваемость дальше останется «на очень высоком уровне», пока «мы не добьемся хороших результатов с вакцинацией».

Напомним, сегодня, 19 ноября, заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве снизилась на 50 процентов после окончания нерабочих дней, а число госпитализаций уменьшилось на 45 процентов.