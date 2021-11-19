Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье19 ноября 2021 10:21

Вирусолог заявил, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом

При этом, по словам специалиста, заболеваемость останется на высоком уровне
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Вирусолог заявил, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом

Вирусолог заявил, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом

Фото: Александр БУЛАХ

Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом, однако этот показатель останется на высоком уровне, пока не улучшатся результаты вакцинации от COVID-19. Такое заявление сделал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

По его словам, что небольшое влияние на течение пандемии оказали нерабочие дни в целом, при этом в Москве заболеваемость уменьшилась существенно. «Я тем не менее думаю, что мы сейчас пик прошли», - сказал специалист.

При этом Альтштейн заявил, что заболеваемость дальше останется «на очень высоком уровне», пока «мы не добьемся хороших результатов с вакцинацией».

Напомним, сегодня, 19 ноября, заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве снизилась на 50 процентов после окончания нерабочих дней, а число госпитализаций уменьшилось на 45 процентов.