Совфед обсудит с ФСИН концепцию законопроекта об ужесточении наказания за пытки

Сенатор Людмила Нарусова - один из авторов законопроекта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Концепцию законопроекта о выделении пыток в отдельную статью уголовного кодекса и ужесточении наказания за них планируют обсудить 22 ноября 2021 года, заявила сенатор Людмила Нарусова в ходе заседания комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

По ее словам, в обсуждении помимо рабочей группы по подготовке проекта закона примут участие один из авторов проекта, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, руководитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, а также представитель Генпрокуратуры Николай Виниченко, курирующий ФСИН.

Как ранее писал сайт kp.ru, законопроект о наказании за пытки предусматривает до 10 лет лишения свободы. Согласно его тексту, совершение преступления сотрудниками правоохранительных органов и уголовно-исправительной системы считается отягчающим обстоятельством.