Два российских Ту-95МС выполнили плановый полет над Беринговым, Чукотским и Охотным морями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС в сопровождении самолетов Су-35С выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова, Чукотского и Охотского морей. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщили в Министерстве обороны России.

«Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Берингова, Чукотского и Охотского морей. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа», - говорится в сообщении военного ведомства, где уточнили, что продолжительность полета составила около десяти часов.

В министерстве отметили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Северной Атлантики, Арктики, Тихого океана, а также Черного и Балтийского морей. Подчеркивается, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Напомним, накануне два ракетоносца Ту-160 провели 15-часовой полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями.