Четыре польских солдата пострадали из-за стычек с мигрантами на границе с Белоруссией Фото: REUTERS

За минувшие сутки четыре польских солдата пострадали в результате стычек с нелегальными мигрантами на границе с белорусско-польской. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщила официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.

«Четыре солдата пострадали. У них мелкие травмы в результате попадания камней», - заявила официальный представитель Пограничной стражи республики.

Как писал сайт kp.ru, за минувшие сутки польские пограничники насчитали несколько попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии крупными группами мигрантов. По словам министра национальной обороны Польши Мариуш Блащак, беженцы сменили тактику, предпринимая попытки перебраться в республику небольшими группами от десяти до нескольких десятков людей.

Согласно данным Пограничной стража Польши, за сутки произошло 225 попыток нелегального пересечения государственной границы. Кроме того, зарегистрировали два массовых штурма, в одном из которых участвовало около 500 человек, в другом – около 50.