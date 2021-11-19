Лавров пошутил о долгой вступительной речи главы МИД Швеции

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с юмором воспринял вступительную речь главы министерства иностранных дел (МИД) Швеции, председателя ОБСЕ Анн Линде, которая с переводом затянулась на семь минут. Для сравнения, глава МИД России в своем приветствии уложился в две минуты.

"Вы еще не все сказали, что хотели?", - с улыбкой пошутил Сергей Лавров, дождавшись, когда шведская коллега закончит говорить.

Отметим, что это далеко не первая демонстрация чувства юмора руководителем МИД России. Так, Сергей Лавров после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в шутливой форме ответил на вопрос о возможной встрече российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом.

На вопрос, согласилась ли Москва на встречу президентов двух стран, Лавров пошутил: "Мы же не таможня, чтобы давать добро".