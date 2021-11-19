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Общество19 ноября 2021 11:04

Минздрав РФ назвал основной причиной инвалидности среди детей психические нарушения

В ведомстве призвали повышать доступность качественной психиатрической помощи детям
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Минздрав РФ назвал основной причиной инвалидности среди детей психические нарушения

Минздрав РФ назвал основной причиной инвалидности среди детей психические нарушения

Фото: Артем КИЛЬКИН

Основной причиной инвалидности среди детей являются психические нарушения, в связи с этим необходимо повышать доступность качественной психиатрической помощи для несовершеннолетних, а также развивать для них сеть реабилитационных центров. Такое заявление сделал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

По словам замминистра, в тройку основных причин детской инвалидности также входят болезни нервной системы и врождённые аномалии. Отмечается, что за последние пять лет доля детей с инвалидностью в России находится на уровне 2,2%.

Замглавы ведомства отметил, что была проведена большая работа по облегчению сбора и предоставлению документов для оформления инвалидности в электронном виде, а также указал на необходимость совершенствовать нормативно-правовую базу по вопросам оказания медицинской помощи детям, активнее создавать детские реабилитационные отделения и центры.

По его словам, число реабилитационных коек для детей в России ежегодно увеличивается примерно на 3–11% в зависимости от региона, однако этого недостаточно. «Потребность в койках, по нашим расчётам, вдвое больше - на текущий момент составляет не менее восьми тысяч коек», - отметил он.