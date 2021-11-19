Минздрав РФ назвал основной причиной инвалидности среди детей психические нарушения Фото: Артем КИЛЬКИН

Основной причиной инвалидности среди детей являются психические нарушения, в связи с этим необходимо повышать доступность качественной психиатрической помощи для несовершеннолетних, а также развивать для них сеть реабилитационных центров. Такое заявление сделал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

По словам замминистра, в тройку основных причин детской инвалидности также входят болезни нервной системы и врождённые аномалии. Отмечается, что за последние пять лет доля детей с инвалидностью в России находится на уровне 2,2%.

Замглавы ведомства отметил, что была проведена большая работа по облегчению сбора и предоставлению документов для оформления инвалидности в электронном виде, а также указал на необходимость совершенствовать нормативно-правовую базу по вопросам оказания медицинской помощи детям, активнее создавать детские реабилитационные отделения и центры.

По его словам, число реабилитационных коек для детей в России ежегодно увеличивается примерно на 3–11% в зависимости от региона, однако этого недостаточно. «Потребность в койках, по нашим расчётам, вдвое больше - на текущий момент составляет не менее восьми тысяч коек», - отметил он.