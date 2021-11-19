Меркель выступила за диалог России и НАТО

Анхела Меркель напомнила Йенсу Столтенбергу, что диалог с Россией необходим Фото: REUTERS

Диалог между Россией и НАТО необходим, заявила исполняющий обязанности канцлера Германии Ангела Меркель перед переговорами с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

"Я всегда выступала за диалог между Россией и НАТО. У нас есть противоречия, но лучше говорить друг с другом", - подчеркнула Меркель.

Она выразила обеспокоенность "охлаждением" отношений и обострением противоречий по некоторым вопросам международной повестки. В их числе Меркель назвала противоречия России и Украины и наплыв мигрантов на границе Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией.

Как ранее писал сайт kp.ru, генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил размещение ядерного оружия США в Восточной Европе. У Брюсселя есть альтернатива дислокации американского ядерного вооружения, отметил глава альянса.