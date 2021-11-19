Читателей Daily Mirror рассмешила статья о поисках британцами «наперегонки с русскими» рухнувшего F-35

Истребитель F-35 ВС Британии упал с эсминца в Средиземное море

Британцы отреагировали на статью в газете Daily Mail, в которой заявляется о поисках разбившегося в Средиземном море истребителя ВВС Великобритании F-35B. В публикации утверждается, что британские и американские военнослужащие отправились искать самолет «наперегонки с русскими», опасаясь, что Россия найдет обломки машины раньше.

Цена истребителя – более 100 миллионов фунтов, утверждается в статье. За ним началась самая настоящая гонка, в которой участвует также Китай. В публикации отмечается, что самолет-невидимка может летать по территории на сверхзвуковых скоростях. Читатели скептически отнеслись к новости о спецоперации по поиску F-35B, обратив внимание, что в ней снова фигурируют русские. По их мнению, инцидент раздут с целью задеть Россию.

«Сверхсекретная операция, в курсе которой только журналюги из Daily Mail, ага», – написал пользователь Wai Yee.

«Да за такие деньжищи он сам всплывать должен!» – пишет Aaron_01.

«Быть того не может, чтобы во всей этой истории так или иначе не всплыли русские», – отметил Badtimesforboomers.

«Русские идут! Срочно бежим покупать больше американского оружия, чтобы их остановить!» – сыронизировал Casaloco.

«F-117 сбили советской техникой 60-х годов, так что какой, к чертям, невидимка? Будь они и впрямь невидимые, они бы летали над всей Россией каждый день, как у себя дома, но они даже границу не пересекут – радары у русских гораздо лучше, чем 30 лет назад. Очередная антироссийская статья про американский самолет, который стоил целое состояние и все равно разбился», – написал Mr_European.

«А вы поднимите его да высушите хорошенько – вдруг заработает», – высказался пользователь Mart1.

Как писал сайт kp.ru, палубный истребитель F-35 с авианосца Queen Elizabeth ВМФ Великобритании упал в Средиземное море на этой неделе. Пилот катапультировался и благополучно вернулся на корабль.