Специалист ESET рассказал, как мошенники воруют паспортные данные с помощью шпионского ПО

Эксперт рассказал, как мошенники воруют паспортные данные с помощью шпионского ПО Фото: Михаил ФРОЛОВ

Директор департамента корпоративного бизнеса ESET в России и СНГ Антон Пономарев в беседе с изданием "Газета.ru" рассказал, как россияне, проговаривая свои паспортные вслух, могут подвергнуть себя опасности.

По его словам, шпионские ПО могут получить доступ к микрофону и услышать личные данные пользователя. Эксперт отметил, что такие программы стараются не выдавать себя.

"Все мы знаем, что мобильные приложения запрашивают доступ к некоторым функциям смартфона. Многие пользователи сразу ставят запреты на доступ к списку контактов, местоположению и камере, считая эти данные наиболее конфиденциальными. Однако риск доступа к микрофону сильно недооценен", - добавил он.

Пономарев поделился, как проверить наличие шпионского ПО у себя в смартфоне.

"Для проверки откройте в настройках смартфона разрешения приложений на доступы. Если заметили, что к микрофону имеет доступ приложение без иконки или с неизвестным названием, то это явный признак шпионской программы", - резюмировал специалист.

Россиянам уже рассказывали, что утерянный паспорт может попасть в руки злоумышленников, которые попытаются оформить на документ кредитный займ. Аферисты способны для сокрытия тяжких преступлений вклеить в паспортный документ чужую фотографию, передает ФАН.

Ранее зампред правления "Сбербанка" Станислав Кузнецов называл город, где больше всего мошеннических колл-центров.

"Еще недавно в Днепре могло действовать до 1000 мошеннических колл-центров - только вдумайтесь в эту цифру! Однако за последний год их число сократилось до 150", - цитирует слова Кузнецова "Свободная пресса".