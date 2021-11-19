Американский ученый рассказал о первой заболевшей коронавирусом в Ухане Фото: REUTERS

Глава департамента экологии и эволюционной биологии университета Аризоны, доктор Майкл Уоробей в своем исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Science, назвал самый ранний случай заболевания коронавирусной инфекцией. В опубликованном докладе отмечается, что первым пациентом с COVID-19 стала продавщица рыбного рынка в китайском городе Ухань.

Согласно результатам исследования американского ученого, первый случай заражения произошел 11 декабря 2019 года. Однако эта информация расходится с данными, представленными Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая заявляла, что первым пациентом стал мужчина-бухгалтер, заболевший 8 декабря 2019 года.

Ученый полагает, что ВОЗ ошиблась, поскольку недомогание мужчина мог почувствовать из-за зубной боли. «Я уверен, что "случай 8 декабря" широко разошелся благодаря отчетам разведывательных служб под эгидой Федерального бюро расследований, которое изначально склонялось к лабораторной версии происхождения вируса», - написал доктор в своем Twitter.

Напомним, ранее исследователь ВОЗ признал возможным лабораторное происхождение коронавируса, отметив, что сегодня эксперты продолжают работать сразу с несколькими гипотезами о происхождении COVID-19.