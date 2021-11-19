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Политика19 ноября 2021 11:25

СК требует арестовать министра культуры Крыма по делу о взятке

Ходатайство поступило в Басманный суд Москвы
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
СК требует арестовать министра культуры Крыма по делу о взятке

СК требует арестовать министра культуры Крыма по делу о взятке

Фото: "КП" Архив

Следствие просит арестовать министра культуры Крыма Новосельскую, которую обвиняют в получении взятки. Об этом сообщили в суде, уточнив, что соответствующее ходатайство поступило в пятницу, 19 ноября, в Басманный суд Москвы.

«В суд поступило ходатайство с требованием избрать в отношении Новосельской, обвиняемой по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), меру пресечения в виде заключения под стражу», - приводит ТАСС заявление Басманного суда столицы.

Напомним, ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в отношении министра культуры региона проводятся следственные мероприятия, уточнив, что это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц.

Как писал сайт kp.ru, по версии следствия, Новосельская получила от одной из компаний 25 миллионов рублей за покровительство при строительстве детского театра в Крыму. Она возглавляет Министерство культуры региона с 2014 года.