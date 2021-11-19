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Политика19 ноября 2021 11:30

Лавров пожаловался на неприличный вопрос на пресс-конференции

Лавров: неприлично спрашивать, что сделает Россия, чтобы понравится Западу
Роман КИЛЬМЯШКИН
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что неприлично спрашивать о готовности Российской Федерации к каким-либо действиям, чтобы "понравиться западным демократиям". Такое заявление глава МИД РФ сделал, отвечая на соответствующий вопрос шведского журналиста в пятницу, 19 ноября.

"Когда вы спрашиваете, что Россия собирается сделать, чтобы понравиться западным демократиям, то это же просто неприлично, - подчеркнул Лавров. - Это полностью подрывает все те основы, на которых зиждется ОБСЕ".

По словам российского министра, к сожалению, этот вопрос уже становится традиционным для "западных коллег" и проникает в умы представителей средств массовой информации.

Как ранее писал сайт kp.ru, Сергей Лавров с юмором воспринял вступительную речь главы МИД Швеции, председателя ОБСЕ Анн Линде, которая с переводом затянулась на семь минут.