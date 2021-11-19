Минюст Грузии предложил перевести Саакашвили в военный госпиталь из-за заболевания мозга

Михаил Саакашвили Фото: REUTERS

Министерство юстиции Грузии предлагает перевести бывшего президента страны Михаила Саакашвили в военный госпиталь. Такое предложение сделано после того, как у политика выявили серьезное заболевание мозга, которое может привести к коме и смерти. Об этом в пятницу, 19 ноября, заявил грузинский омбудсмен.

«Одно из прогнозируемых клинических обострений у Михаила Саакашвили произошло вчера. Узнав о сложной ситуации, члены экспертной группы подтвердили необходимость немедленного перевода Михаила Саакашвили в высокотехнологичную высокотехнологичную больницу», - говорится в заявлении.

Отмечается, что группа специалистов, созданная Народным защитником Грузии, посетила экс-президента в связи с ухудшением состояния его здоровья и оценила состояние политика как «критическое и тяжелое». «Из-за игнорирования рекомендаций у Михаила Саакашвили развилось одно из самых тяжелых осложнений - энцефалопатия Вернике», - сообщает аппарат омбудсмена.

Сообщается, что сторонники Саакашвили собираются на протесты.

Напомним, в минувший понедельник, 15 ноября, у экс-президента началась кровавая рвота, однако к нему не пускают врачей, а позже появилось сообщение о том, что он потерял сознание в тюрьме.