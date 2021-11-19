МЧС предупредило жителей Москвы о снеге с дождем, гололедице и ветре 20 ноября 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 20 ноября, в Москве ожидается снег с дождем, гололедица и ветр с порывами до 15-20 метров в секунду. Об этом предупредила пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

«С 02:00 и до 16:00 20 ноября местами в Москве ожидаются осадки (мокрый снег, снег с дождем), налипание мокрого снега, на дорогах – гололедица. В ночные и утренние часы – местами гололед», – говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что в ночь на субботу, 20 ноября, может выпасть до 5–8 миллиметров осадков в виде дождя и мокрого снега, а прирост снежного покрова, согласно прогнозам синоптиков, составит до 3 сантиметров.

В непогоду водителей призвали снизить скорость движения, избегать резких маневров, увеличивать дистанцию от впереди идущего транспорта, а также не парковаться рядом с плохо укрепленными конструкциями и деревьями. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Напомним, ранее на фоне непогоды пробки в Москве достигали девяти баллов.