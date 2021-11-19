Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил провести рейды по проверке работы кафе и ресторанов после 23 часов

В Амурской области пройдут массовые проверки заведений общепита. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Амурской области по инициативе главы региона Василия Орлова пройдут массовые проверки заведений общепита. По словам губернатора, жители Благовещенска пожаловались ему на то, что некоторые кафе и рестораны не соблюдают коронавирусные ограничения и продолжают работать после 23 часов. Василий Орлов подчеркнул, что такие случаи должны строго пресекаться, а нарушители – наказываться по закону.

- Организуйте проверки предприятий общественного питания, в первую очередь Благовещенска на соблюдение требований QR кода и режима работы до 23 часов. Мне в директ Инстаграма присылают фотографии работающих ночных заведений. Требования об ограничительных мерах должны исполняться, - поручил Василий Орлов региональному оперативному штабу.

Кроме административных штрафов к заведениям-нарушителям применяются и более серьезные меры. Работа кафе и ресторанов, не соблюдающих карантинные ограничения, может быть приостановлена. Первый подобный случай уже появился на этой неделе. Суд города Свободного на 30 суток прекратил работу одного из гриль-баров за неоднократное нарушение установленных ограничений, в том числе за работу после 23 часов. Ещё один факт злостных нарушений вскоре рассмотрит Благовещенский городской суд.

За минувшую неделю в Приамурье было выявлено 150 административных правонарушений. Из них в десяти случаях заведения работали, не соблюдая ограничений по QR кодам. Всего с начала года выявлено 1499 административных правонарушений, связанных с несоблюдением карантинных мер: это игнорирование масочного режима и работа без QR кодов. Кроме того, некоторые заведения продолжают обслуживать посетителей после 23 часов, что запрещено распоряжением губернатора.

Ранее глава Приамурья прокомментировал сроки возможной отмены QR кодов. По словам Василия Орлова, коронавирусные ограничения в Амурской области могут быть смягчены к концу 2021 года, но только при условии высоких темпов вакцинации. Губернатор отметил, что в области сохраняется сложная ситуация по коронавирусу, и единственный способ снизить заболеваемость – это массовая вакцинация.

- Сейчас темпы вакцинации в регионе неплохие, - рассказал Василий Орлов. - Очень рассчитываю, что до Нового года мы сможем выйти на приемлемый уровень в 80%. В этом случае можно будет поговорить о смягчении ряда ограничений. Поверьте, нам они не нравятся ничуть не меньше, чем бизнесу. Однако на сегодняшний день об этом говорить рано. Достигнутым темпам вакцинации во многом способствовали QR-коды, которые были введены на территории области. Поэтому QR-коды мы отменять не будем.