МИД Украины вызвал посла Болгарии из-за слов о «российском Крыме» Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел Украины вызвали посла Болгарии в Киеве из-за слов президента страны Румена Радева о российском Крыме и потребовали опровержения заявления. Об этом сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее болгарский лидер в ходе предвыборных теледебатов заявил, что на сегодняшний день «Крым является российским».

«Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева по Крыму … Ожидаем опровержения», - говорится в заявлении министерства.

В ведомстве отметили, что такие заявления «не способствуют развитию добрососедских отношений» между двумя странами, а также указали на то, что слова президента Болгарии диссонируют с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Посол Болгарии, в свою очередь, заявил о неизменной позиции Софии по поддержке территориальной целостности незалежной.

Напомним, Крым вернулся в состав России в результате референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение полуострова с РФ.