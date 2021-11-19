Адвокат заявил, что Большой театр не пытался спасти погибшего актера Кулеша Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Адвокат матери погибшего актера Андрей Алешкин в беседе с "Пятым каналом" заявил, что представители Большого театра не хотели и не попытались спасти погибшего на сцене Евгения Кулеша во время оперы "Садко".

"Была техническая возможность, как они признают, но это не повлияло бы, то есть он все равно бы умер. Но совершить попытку спасти человека, мне кажется, это долг каждого, кто может это сделать. Нежелание или отказ от этой помощи может квалифицироваться как непрофессиональный подход работодателя к защите трудовых интересов работников", - пояснил правозащитник изданию.

Адвокат сравнил позицию театра с с ситуацией на проезжей части, когда автомобиль врезается в препятствие, так как оно находится близко.

В распоряжении телеканала "360" оказался протокол технического исследования. Выяснилось, что конструкция опускалась со скоростью 0,75 метра в секунду. Эксперимент показал, что с момента, когда конструкция поравнялась с манекеном до полной остановки движения прошло 2,25 секунды.

Напомним, Кулеш скончался после инцидента в театре 9 октября. Артиста придавило двухтонной декорацией, врачи не смогли ему помочь.

Следственный комитет РФ и прокуратура в настоящий момент проводят проверку по всем обстоятельствам происшествия, передает ФАН.