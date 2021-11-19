Анна Щербакова победила в короткой программе Гран-При Франции, Косторная - вторая

Анна Щербакова на льду в Гренобле. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Гран-При Франции по фигурному катанию 2021 в пятницу, 19 ноября, прошел первый день соревнований в женском одиночном катании. Участницы турнира представляли свои короткие программы. От нас тут бились за победу Анна Щербакова, Алена Косторная и Ксения Синицына, сообщает "КП-Спорт".

Анна Щербакова одержала победу, став первой после стартового дня соревнований. Анна Щербакова за свое выступление получила 77,94 балла. У Алены Косторной - 76,44. Ставшая же третьей Ксения Синицына осталась достаточно на внушительном расстоянии позади. Третья наша фигуристка заработала 69,89 балла за короткую программу.

Произвольная программа на Гран-При Франции пройдет завтра, 20 ноября 2021 года. По итогам второго проката будут определены лучшие фигуристки предпоследнего этапа чемпионской серии в женском катании.