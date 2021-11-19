В МИД Китая высоко оценили слова Путина о партнерских отношениях двух стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пекин высоко ценят высказывание президента России Владимира Путина о китайско-российских отношениях и будет постоянно укреплять стратегическое партнерство с Москвой. Такое заявление в пятницу, 19 ноября, сделал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Президент РФ Владимир Путин выступил с позитивным заявлением по поводу китайско-российских отношений … Китайская сторона высоко оценивает это выступление», - заявил дипломат, отметив, что Пекин и Москва «будут постоянно расширять сферу двустороннего стратегического сотрудничества», и «придавать ему все более насыщенный характер».

Официальный представитель внешнеполитического ведомства заявил, что Китай рассматривает Россию в качестве дружественного соседа, с которым следует укреплять равноправные взаимовыгодные отношения. «Китаю нужна сильная и успешная РФ», - добавил он.

В минувший четверг, 18 ноября, российский лидер заявил, что отдельные страны Запада стремятся вбить клин между Россией и Китаем, которые в ответ продолжат расширять партнерские отношения и координировать действия на международной арене.