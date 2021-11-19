Россияне стали терять интерес к ипотечным кредитам Фото: Евгения ГУСЕВА

В России, впервые с начала пандемии, стал падать спрос на ипотеку. Если раньше интерес к жилищным кредитам только возрастал, то в сентябре 2021 года баки отметили обратную тенденцию.

Кредитные учреждения выдали на 21% ипотечных кредитов, чем в сентябре 2020-го. Для сравнения: в июне 2021 года россияне взяли на 54% ипотечных кредитов больше, чем в июне 2020 года.

Всего в третьем квартале 2021 года россияне оформили 460 тысяч ипотечных кредитов. Это почти на 8% меньше, чем в тот же период годом ранее. Такие цифры приводит ЦБ.

За счет роста цен на недвижимость, увеличиваются и суммы займов. Если раньше заемщики просили 2,53 млн рублей, то теперь 3,02 млн рублей. Прирост составил 19%.

По оценкам риэлторов, стоимость квадратного метра в московских новостройках выросла на 35%, на вторничном рынке прибавка составила 25-30%.

- Снижение спроса на ипотеку было вполне ожидаемым. Сыграли роль ужесточение льготного кредитования и рост ключевой ставки, из-за которого подорожали ипотечные кредиты, - цитирует Profile.ru слова исполнительного директора фонда «Институт экономики города», директора направления «Рынок недвижимости» Татьяны Полиди.

Она уверена, что спрос на ипотеку будет и дальше снижаться. Люди опасаются вешать на себя столь долгосрочные обязательства.