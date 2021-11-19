Лавров заявил о кризисе доверия между странами ОБСЕ Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что кризис доверия между странами-членами Организации безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в Европе усугубляется.

«Мы признаем, что положение дел характеризуется углубляющимся, если быть откровенным, кризисом между государствами-участниками и преобладанием конфронтационной логики над конструктивным диалогом и сотрудничеством, ради чего, собственно, ОБСЕ и создавалась», – сказал глава российского МИД на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем организации и главой МИД Швеции Анн Линде.

По мнению Лаврова, институты ОБСЕ работают сегодня недостаточно эффективно. Этот вопрос также был поднят на встрече с главой организации. Как отметил министр, Москва постоянно выдвигает идеи по реформированию ОБСЕ для того, чтобы она «в полной мере оправдывала свой межправительственный характер».

Как писал сайт kp.ru, ранее МИД РФ призвал ОБСЕ побудить Украину прекратить насилие в Донбассе.