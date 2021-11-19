Дептранс Москвы заявил о невозможности размещения молельных комнат в метро Фото: Алексей БУЛАТОВ

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы назвал невозможным выделение религиозным организациям комнат для молитв на транспортных объектах.

«Мы уважаем чувства верующих, но в городском транспорте невозможно создать безопасные условия для проведения религиозных обрядов любых верований», - говорится в заявлении пресс-службы департамента.

В ведомстве отметили, что возможность открытия молельных комнат в транспорте, в том числе в метро, не рассматривается. В департаменте также сообщили, что им не поступало никаких соответствующих предложений от каких-либо организаций.

Ранее ряд СМИ заявили, что ведутся переговоры об открытии молельных комнат в метро столицы. Об этом сообщил главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.

Комнаты для молитв уже есть в аэропортах, некоторых медцентрах, хосписах.

Напомним, накануне сообщили, что большое кольцо метро разгрузит центр Москвы на четверть.