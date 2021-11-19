Эстония запретила полеты у границы с Россией до постройки заграждения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эстония вводит временный запрет на полеты в районе границы с Россией, пока будет строиться заграждение, необходимое для предотвращения так называемых «гибридных атак» на границы Евросоюза. Об этом сообщил транспортный департамент республики.

«С 19 по 26 ноября будут временно запрещены как пилотируемые, так и беспилотные полеты летательных аппаратов. Запрет связан с деятельностью Сил обороны и департамента полиции и погранохраны по укреплению эстонско-российской границы», - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, накануне министр обороны Эстония Калле Лаанет сообщил о планах республики построить стену из колючей проволоки длиной в 130 километров планирует построить на границе с Россией для защиты от возможной «гибридной атаки» с использованием нелегальных мигрантов. У Эстонии нет общих границ с Белоруссией, однако глава военного ведомства не исключает, что нелегалы могут проникнуть в страну с белорусской территории через Россию.