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В мире19 ноября 2021 13:00

Глава МВД Британии считает причиной миграционного кризиса открытые границы в Евросоюза

Министр раскритиковала политику свободного передвижения между странами ЕС
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Глава МВД Британии считает причиной миграционного кризиса открытые границы в Евросоюза

Глава МВД Британии считает причиной миграционного кризиса открытые границы в Евросоюза

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр внутренних Великобритании Прити Пател считает, что нынешний масштабный миграционный кризис в Европе спровоцировала политика свободного передвижения между странами Европейского союза.

«Давайте не будем забывать, что реальная причина незаконных миграционных потоков в том, что у ЕС нет никакой защиты на границах - открытые шенгенские границы», - приводит газета Guardian слова британского министра.

По словам главы британского ведомства, которая на данный момент находится с визитом в Вашингтоне, именно Шенгенское соглашение, по которому страны отказались от контроля своих национальных границ, привело к тому, что Франция оказалась переполненной мигрантами, пытающимися в итоге попасть в Великобританию.

Напомним, ранее МИД Великобритании возложил на Россию ответственность за кризис с мигрантами на границе Белоруссии. В ведомстве заявили, что Москва «должна оказать давление» на Минск.