Голикова назвала регионы-лидеры по уровню коллективного иммунитета от коронавируса

В целом по стране коллективный иммунитет превышает 50% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о ходе иммунизации от коронавируса в регионах страны. По ее словам, показатели коллективного иммунитета к COVID-19 выше 60% уже в 11 субъектах России.

В аппарате Голиковой, приводя ее слова, отмечают, что в целом по стране уровень коллективного иммунитета к коронавирус составляет 50,2%. Под коллективный иммунитетом подразумевается повышенный эффект сопротивления инфекции благодаря тому, что большая часть населения имеет личный иммунитет к болезни. Чем выше число людей с личным иммунитетом, тем сильнее коллективный иммунитет и ниже уровень заболеваемости.

Регионами-лидерами по коллективному иммунитету стали субъекты, где этот показатель выше 60%, пишет РИА Новости.

"Это Белгородская, Московская, Мурманская области, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Республики Карелия, Тыва, Чечня, Чукотский и Ненецкий автономные округа", - сообщила Голикова.

Как ранее писал сайт kp.ru, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в Москве превысил 67%.