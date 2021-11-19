Голикова сообщила об осложнении ситуации c коронавирусом в трех регионах России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эпидемиологическая обстановка стала более напряженной в трех российских регионах, среди которых Алтайский край, Кемеровская область и Бурятия. Такое заявление в пятницу, 19 ноября, сделала вице-премьер России Татьяна Голикова.

Вице-премьер также назвала субъекты, где напротив наблюдается улучшение ситуации с распространением коронавирусом.

«Более напряженной стала эпидобстановка в трех субъектах Российской Федерации. Это Алтайский край, Кемеровская область, Республика Бурятия. В то же время улучшение мы видим в Сахалинской области за счет небольшого снижения заболеваемости», - сообщила она

Голикова заявила, что в некоторых российских регионах зарегистрировали снижение заболеваемости, однако не преодолены пороговые значения, позволяющие говорить о существенном улучшении. Среди таких субъектов Москва, Московская и Воронежская область, а также Республика Хакасия.

Напомним, сегодня, 19 ноября, заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве заболеваемость коронавирусом после нерабочих дней снизилась на 50%.