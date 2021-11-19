МИД РФ ответил на заявления НАТО о возможном размещении ядерного оружия в Восточной Европе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заявления НАТО о возможном размещении американского ядерного оружия в Восточной Европе подтверждают, что для Брюсселя больше не существует основополагающего акта с Россией, заявили в министерстве иностранных дел РФ.

«Значит для НАТО, коллективным голосом которой говорит генеральный секретарь, основополагающий акт «Россия-НАТО» больше не существует», – прокомментировал РИА Новости заявление Брюсселя замглавы российского МИД Александр Грушко.

Дипломат объяснил, что основополагающий акт закрепляет фундаментальные для европейской безопасности обязательства НАТО, в том числе в ядерной сфере. В нем в частности говорится об обязательстве Североатлантического альянса не развертывать ядерное оружие на территории новых членов и не размещать дополнительные существенные боевые силы.

Как писал сайт kp.ru, в птяницу, 19 ноября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс может разместить ядерное оружие Соединенных Штатов в Восточной Европе. Для этого, уточнил он, нужно, чтобы от размещения американского вооружения отказалсь Германия.