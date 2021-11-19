Премьер Венгрии заявил, что антипрививочники должны будут выбрать между вакцинацией и смертью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Противники прививок, в конце концов, должны будут сделать выбор между вакцинацией от коронавируса или смертью. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«В конце концов, все должны будут пройти вакцинацию; даже "антиваксеры" поймут, что либо они вакцинируются, либо умрут. Поэтому я призываю всех воспользоваться этой возможностью (вакцинироваться)», - заявил глава венгерского правительства.

Орбан указал на данные вирусологов, согласно которым, Венгрия «по уши» в четвертой волне коронавируса. «Самое сложное еще впереди», - считает премьер.

По его словам, не сделавшие прививку граждане представляют опасность не только для других, но и для самих себя, а если бы все вакцинировались, то четвертой волны коронавируса в республики не было бы, или «она была бы больше похожа на маленькую».

Согласно данным Worldometers, за весь период пандемии в Венгрии зарегистрировали 987 199 случаев заражения коронавирусной инфекции. Жертвами инфекции стали 32 645 человек. Выздоровели 833 416 пациентов.