Уровень безработицы в России вернулся к допандемийным показателям

Данные на начало ноября 2021 года свидетельствуют об оживлении российской экономики Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Уровень безработицы в России к ноябрю 2021 года восстановился до допандемийных показателей. К таким выводам пришли в Институте народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН).

В докладе экспертов отмечается, что рынок труда демонстрирует множество позитивных факторов, среди которых как раз снижение уровня безработицы. На него мог повлиять рекордный ввод в действие жилых домов, которому предшествовало оживление рынка строительства.

По данным ученых, в сентябре 2021 года также произошло ускорение экономического роста. Оно отчасти связано с действием краткосрочных факторов - разовые социальные выплаты, рост выработки электроэнергии и тепла на фоне сентябрьского похолодания.

Как ранее писал сайт kp.ru, в течение одного года уровень безработицы в России с максимально высокого за 8 лет (6,3% осенью 2020 года) снизился до рекордно низкого за всю историю наблюдений (4,3% в октябре 2021 года).