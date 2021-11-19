Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 ноября 2021 13:39

Уровень безработицы в России вернулся к допандемийным показателям

В сентябре 2021 года также произошло ускорение экономического роста
Наталья СМИРНОВА
Данные на начало ноября 2021 года свидетельствуют об оживлении российской экономики

Данные на начало ноября 2021 года свидетельствуют об оживлении российской экономики

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Уровень безработицы в России к ноябрю 2021 года восстановился до допандемийных показателей. К таким выводам пришли в Институте народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН).

В докладе экспертов отмечается, что рынок труда демонстрирует множество позитивных факторов, среди которых как раз снижение уровня безработицы. На него мог повлиять рекордный ввод в действие жилых домов, которому предшествовало оживление рынка строительства.

По данным ученых, в сентябре 2021 года также произошло ускорение экономического роста. Оно отчасти связано с действием краткосрочных факторов - разовые социальные выплаты, рост выработки электроэнергии и тепла на фоне сентябрьского похолодания.

Как ранее писал сайт kp.ru, в течение одного года уровень безработицы в России с максимально высокого за 8 лет (6,3% осенью 2020 года) снизился до рекордно низкого за всю историю наблюдений (4,3% в октябре 2021 года).