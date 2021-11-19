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Политика19 ноября 2021 13:39

МИД Франции подчеркнул важность диалога с Россией

В тоже время Париж высказал обеспокоенность «сосредоточением российских войск на границе с Украиной»
Абдулла ШАКИРОВ
МИД Франции подчеркнул важность диалога с Россией

МИД Франции подчеркнул важность диалога с Россией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Диалог с Россией важно продолжать, особенно в кризисные периоды, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

В интервью газете Le Monde дипломат отметил, что Париж и Москва могут действовать скоординировано для того, чтобы возобновить переговоры по ядерной сделке с Ираном и урегулированию ситуации в Афганистане. Кроме того, считает глава французского МИД, совместно с Россией можно «заложить основы прочного мира между Арменией и Азербайджаном».

Вместе с тем Ле Дриан высказал обеспокоенность российскими войсками, якобы сосредоточенными на границе с Украиной. Он предупредил, что «посягательство на территориальную целостность Украины» будет иметь серьезные последствия.

Как писал сайт kp.ru, на этой неделе МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Франции и Германии, Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Как говорится в сообщении на сайте российского дипведомства, такая мера принята для того, чтобы избежать искажений позиции Москвы по «нормандской» встречи.