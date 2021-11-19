Польша приостановит грузовое ж/д сообщение с Белоруссией в пункте "Кузница" с 21 ноября 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава приняла решение с начала следующей недели, 21 ноября, приостановить грузовое сообщение с Белоруссией в железнодорожном пункте пропуска «Кузница». Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщил белорусский Госпогранкомитет.

«Госпогранкомитетом Республики Беларусь получено официальное письмо от польской стороны относительно ее намерения приостановить с 21 ноября грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска "Кузница"», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что белорусские пограничники проинформировали Варшаву о мерах, принимаемых для урегулирования ситуации, а также заверили в отсутствии угрозы для сотрудников польских служб. Минск заявил о готовности возобновить работу автодорожного пункта пропуска «Брузги».

Накануне польские власти заявили, что закроют железнодорожный пункт пропуска рядом с пограничным переходом в Кузнице, если ситуация с мигрантами не стабилизируется. Ранее, с 9 ноября, погранохрана Польши закрыла пограничный переход в Кузнице из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Как писал сайт kp.ru, Польша также намерена построить на границе с Белоруссией стену длиной 180 км, высотой 5,5 м, оснащенную современными датчиками и камерами.