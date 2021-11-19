Лавров уверен в проведении трехсторонней встречи по Карабаху Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил уверенность в проведении трехсторонней встречи с участием России, Армении и Азербайджана. Для ее проведения сначала нужно добиться согласия всех сторон, отметил дипломат.

«Я уверен, что такая встреча состоится», – сказал Лавров на пресс-конференции.

Как раньше писал сайт kp.ru, на это неделе Армения и Азербайджан понесли потери в ходе военных столкновений на границе. Минобороны Армении проинформировало, что нет никакой связи с 24 военнослужащими. Ведутся их поиски. По данным Министерства обороны Азербайджана, в вооруженных силах страны погибли семь бойцов, еще десять ранены.

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на границе Армении и Азербайджана пока не дает судить о том, что конфликт между странами завершился.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главами Министерств обороны Армении и Азербайджана Суреном Папикяном и Закиром Гасановым. В ходе бесед Шойгу призвал стороны не провоцировать эскалацию обстановки.