Самарская область будет сотрудничать с корпорацией «Туризм.РФ» для развития туристической инфраструктуры

Самарская область и корпорация «Туризм.РФ» будут вместе привлекать туристов в регион.

19 ноября 2021 года, в пятницу, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов подписали соглашение о сотрудничестве по развитию туристической инфраструктуры региона. Данное соглашение будет способствовать не только увеличению туристического потока, но и обеспечит социально-экономическое развития региона.

- Подписанное соглашение в первую очередь позволяет нам получить поддержку наших проектов в сфере туризм. Подписание соглашения с «Туризм.РФ» - это очень важный этап развития туристической отрасли региона, - отметил Дмитрий Азаров.

Правительство Самарской области и корпорация «Туризм.РФ» определили, что начнут развивать территории Самарской Луки и «Сокольи горы». В ближайшее время в регион прибудут эксперты, которые оценят и проанализируют, что нужно сделать для создания инфраструктуры и привлечения туристов. После этого будет создана организация, которая займется реализацией проектов.

Это только первые два проекта, которые будут реализованы совместно с корпорацией. Просторы Самарской области уникальны, поэтому губернатор надеется и дальше продолжать работу по созданию туристической инфраструктуры.

Сейчас Самарская область входить в топ-10 самых популярных туристических направлений России. В этом году туристический поток в регионе увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а также на 60% туристов стало больше, чем в 2019.