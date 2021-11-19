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Политика19 ноября 2021 14:38

Захарова потребовала прекратить гонения на российскую диаспору в США

Репрессии американских спецслужб нарушают права человека, отметила дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Захарова потребовала прекратить гонения на российскую диаспору в США

Захарова потребовала прекратить гонения на российскую диаспору в США

Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала давление спецслужб Соединенных Штатов на россиян в США. По ее словам, Москва будет требовать прекращения гонений на граждан РФ.

«В течение нескольких лет ФБР предпринимало враждебные действия в отношении представителей русскоязычной общины в США, угрожая уголовным преследованием в связи с якобы несоблюдением американского закона об иноагентах. Легитимная гуманитарная деятельность Координационного совета организаций российских соотечественников в США (КСОРС) не нарушает американское законодательство и не подпадает под действие указанного закона», – сказано в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.

«Будем требовать немедленного прекращения политически мотивированных гонений на наших сограждан на территории США», – заявила дипломат.

Как отметила Захарова, репрессии американских спецслужб в отношении россиян грубо нарушают личные и гражданские права и свободы человека. Следствие этого становится дальнейшая деградация российско-американских отношений подчеркнула она.

Сайт kp.ru писал, что в четверг, 18 ноября, КСОРС опубликовал заявление о приостановке работы структуры. Причиной стало длительное и беспрецедентное давления на представителей русскоязычной общины со стороны американских властей.