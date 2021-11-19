"Аэрофлот" повысит топливный сбор из-за цен на керосин

Топливный сбор вырастет с 22 ноября Фото: Мария ЛЕНЦ

Российская авиакомпания "Аэрофлот" приняла решение увеличить топливный сбор - доплату за горючее, которую выплачивают пассажиры. Как сообщила пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова, такое решение было принято на внутренних и международных направлениях из-за роста стоимости керосина в 2021 году.

Отмечается, что увеличение топливного сбора произойдет 22 ноября 2021 года.

"[Топливный сбор вырастет] на внутренних направлениях на 550 рублей и на международных линиях на 10 евро. Это вынужденное решение, оно продиктовано существенным ростом стоимости керосина в 2021 году", - сказала Спивакова.

Таким образом, на внутренних направлениях топливный сбор составит до 220 рублей. На международных - до 30 евро, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Министерстве энергетики России не видят предпосылок для появления дефицита керосина в стране на фоне увеличения числа авиаперелетов и сезонной отпускной активности жителей страны.