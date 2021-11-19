Россияне стали реже покушаться на убийство и причинять тяжкий вред здоровью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что за январь-октябрь 2021 года количество зарегистрированных в России преступлений снизилось на 1,9 процента. Об этом в пятницу, 19 ноября 2021 года сообщает Lenta.ru.

Волк сообщила, количество убийств и покушений на убийство сократилось на 6,4 процента, а умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 11,6 процента, на 17% уменьшилось количество разбоев и краж

При этом в ведомстве отметили, что четвертое преступление в стране совершается с использованием IT-технологий. По словам представителя ведомства "добиться позитивных результатов удалось благодаря активности специализированных подразделений по раскрытию и расследованию преступлений в сфере высоких технологий".

Ранее в Генпрокуратуре назвали регион с наибольшим приростом числа преступлений.

"С разной интенсивностью рост преступности отмечается в 50 регионах. В абсолютном выражении наибольший прирост числа выявленных преступлений зафиксирован в Санкт-Петербурге (на 12,2 тыс.), Москве (на 4,9 тыс.) и Новосибирской области (на 4 тыс.)", - говорится в сообщении.