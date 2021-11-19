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Общество19 ноября 2021 15:00

В Центре им. Гамалеи считают полезной комбинацию российских вакцин с зарубежными

Россияне должны иметь возможность прививаться теми препаратами от коронавируса, какими захотят
Наталья СМИРНОВА
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Разработчики "Спутник V" считают, что чем больше вакцин, тем лучше

Разработчики "Спутник V" считают, что чем больше вакцин, тем лучше

Фото: Ксения Высотина

Комбинация различных препаратов от коронавирусу может давать хорошие результаты. Об этом заявил ведущий сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, один из разработчиков вакцины "Спутник V" Дмитрий Щебляков в ходе III Московского конгресса кардиологов.

Мероприятие прошло в пятницу, 19 ноября. Щебляков отметил, что в связи с позитивными результатами комбинации различных вакцин от коронавируса было бы хорошо, чтобы в России было как можно больше препаратов для иммунизации населения.

"Мое мнение - чем больше вакцин, тем лучше", - сказал Щебляков.

Он отметил, что россияне должны иметь возможность прививаться теми препаратами от коронавируса, какими захотят.

Как ранее писал сайт kp.ru, обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для студентов старше 18 лет ввели в 16 российских регионах. В пяти субъектах прививка от COVID-19 понадобится учащимся только для прохождения практики.