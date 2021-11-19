Apple планирует создать беспилотный электромобиль к 2025 году Фото: REUTERS

Полностью беспилотный электромобиль от американской корпорации Apple должен быть создан к 2025 году, рассказали источники в компании.

По информации Bloomberg, сроки создания электромобиля затягиваются из-за необходимости решения многих сложных задач при производстве новинки. В ней, как предполагается проектом, не будет руля и педалей, а для обеспечения безопасности движения специалистам Apple приходится разрабатывать сложную систему вспомогательных механизмов.

Как писал сайт kp.ru, год назад Apple заявляла, что создаст самоуправляемый автомобиль в 2024 году. Реализацию проекта Titan компания ведет с 2014 года. Беспилотный автомобиль, по замыслу разработчиков, должен быть оснащен дешевым и энергоемким аккумулятором – большой одноэлементной батареи, над созданием которой работают в компании. Сообщалось, что свое первое беспилотное транспортное средство Apple придется конструировать на основе модели какого-нибудь известного и признанного в мире производителя автомобилей.